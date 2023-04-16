Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta fileleri sarsarak ligde 27. golüne ulaşan Enner Valencia, rekor kırmaya çok yakın....Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı. Maça 11'de başlayan Enner Valencia, takımının ilk golünü kaydetti. 84. dakikada penaltı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde yer alan 33 yaşındaki golcü, MKE Ankaragücü ağlarına attığı golle, gol sayısını 27'ye yükseltti.Enner Valencia 3 gol daha atarsa, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı geride bırakacak. Kocaman, sarı lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda gol kralı olurken, fileleri 29 kez havalandırmıştı.Bu sezon 24 lig maçında 27 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.