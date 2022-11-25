Enner Valencia rekor kırdı!

Ekvador Milli Takımı ile Hollanda'ya karşı da gol atan Enner Valencia flaş bir rekora imza attı.Başarılı oyuncu, Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son altı golü kaydeden isim oldu.Valencia; Eusebio (Portekiz), Paolo Rossi (İtalya) ve Oleg Salonko'dan (Ukrayna) sonra turnuva tarihinde ülkesi adına altı gollük seri yakalayan dördüncü isim oldu.Valencia 2022 Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Ekvador Milli Takımı ile Hollanda'ya gol atan Enner Valencia için paylaşım yaptı.Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Valencia fotoğrafıyla, 'GOAT' yani "Greatest of All Time (Tüm zamanların en iyisi)" anlamına gelen bir görsel paylaştı.Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.