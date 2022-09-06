Enner Valencia: "Rekabeti severim"

Fenerbahçe'de sezona çok iyi başlayan Enner Valencia, hücum hattındaki rekabetten çekinmediğini söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Rekabeti severim'
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06 Eylül 2022 10:58
Fenerbahçe'de Enner Valencia, sezona çok iyi başladı, 8 maçta 6 gol attı. Ancak Joshua King'in formunu artırması, Joao Pedro'nun çok iyi başlangıç yapması sonrası Michy Batshuayi transferiyle birlikte hücum hattında rekabet iyice kızıştı.

"FORMA SAVAŞI, TAKIMIN BAŞARISINA YANSIYACAKTIR"

Valencia, bundan çekinmediğini söyleyerek, "Forma savaşı, takımın başarısına yansıyacaktır. Bu sezon hedeflerimiz büyük. Tüm kulvarlarda başarı istiyoruz. Bana ne zaman görev verilirse, gollerimi atmaya devam etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. 

 

 

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