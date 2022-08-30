Enner Valencia, özür diledi

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Konyaspor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle özür diledi ve yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, özür diledi
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30 Ağustos 2022 00:21
Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Enner Valencia, maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Özür dileyen Ekvadorlu futbolcu, ayrıca yenilginin de sorumluluğunu üstlendi.

Valencia, paylaşımında, "Takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten Fenerbahçe taraftarından bugün olanlar nedeniyle özür dilemek istiyorum. Ancak hakemin kararına katılmıyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin, çünkü yolumuza çıkan sıkıntılara rağmen bu renkler için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini yazdı.

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