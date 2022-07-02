Enner Valencia'nın menajeri İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, gelecek hafta İstanbul'a gelerek 32 yaşındaki oyuncunun geleceğini görüşecek.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia'nın menajeri İstanbul'a geliyor
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02 Temmuz 2022 14:29
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncuya gelen teklifleri sarı-lacivertli kulübe iletmek için gelecek hafta İstanbul'a gelecek.

BAŞKA ÜLKEDE DEVAM ETMEYE SICAK BAKIYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre hafta içi İstanbul'da olması beklenen Vargas, 32 yaşındaki oyuncunun geleceğini görüşecek. Sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek Enner Valencia da kariyerine başka ülkede devam etmeye sıcak bakıyor.



ABD VE GÜNEY AMERİKA TAKIMLARINDAN İLGİ VAR

Valencia'ya özellikle ABD ve Güney Amerika takımlarından ilgi var. Sarı-lacivertli kulüp de tecrübeli oyuncunun menajerine gelen teklifleri değerlendirecek. 

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