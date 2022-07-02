Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncuya gelen teklifleri sarı-lacivertli kulübe iletmek için gelecek hafta İstanbul'a gelecek.Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre hafta içi İstanbul'da olması beklenen Vargas, 32 yaşındaki oyuncunun geleceğini görüşecek. Sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek Enner Valencia da kariyerine başka ülkede devam etmeye sıcak bakıyor.Valencia'ya özellikle ABD ve Güney Amerika takımlarından ilgi var. Sarı-lacivertli kulüp de tecrübeli oyuncunun menajerine gelen teklifleri değerlendirecek.