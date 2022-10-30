Enner Valencia'nın İstanbulspor maçı hedefi

Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en iyi oyuncularının başında Enner Valencia geliyor. Valencia, Süper Lig 'de şu ana kadar 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 'Gol Krallığı' listesinde zirvede yer alıyor.



Gol orucunu sonlandırmak istiyor



Hafta içi Kadıköy'de oynanan Rennes maçında 3-0'dan 3-3 biten mücadelede takımını ateşleyen müthiş geri dönüşte ilk gole imzasını atan 32 yaşındaki forvet, ligde son iki maçta (Ankaragücü ve Başakşehir) ağları sallayamadı.



Ekvadorlu yıldız, Olimpiyat'taki İstanbulspor mücadelesinde bu kulvardaki kısa süreli gol orucunu sonlandırmayı amaçlıyor.





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