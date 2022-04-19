Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, hücum hattındaki ilk tercihken yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle gözden düştü.



Valencia'nın İsmail Kartal ile de tartışma yaşadığı ancak hemen özür dileyince, Mesut ve Ozan'ın aksine kadro dışı kalmadığı öne sürülmüştü. Tecrübeli futbolcu, "Bu sezon sakatlık anlamında yaşadığım şanssızlıklar formumu etkiledi. Şu anda istikrar yakalayan bir takımız ve iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak bu durum pes ettiğim anlamına gelmez. Son maçın son düdüğü çalana kadar forma için rekabeti sürdüreceğim" dedi.







