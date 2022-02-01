Enner Valencia'nın Ekvador formasıyla kritik maçı!

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia, ülkesi Ekvador ile 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Peru'ya karşı kritik bir maça çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'nın Ekvador formasıyla kritik maçı!
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01 Şubat 2022 12:15
Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia, bu gece Ekvador formasıyla çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Peru deplasmanına çıkacak olan Ekvador, kazanması halinde dev turnuvaya katılmayı garantileyebilir. Son maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalan Güney Amerika ekibinde Valencia, yine takımının en önemli kozu olacak. 32 yaşındaki oyuncu, attığı 34 golle ülkesinin en skorer oyuncusu.

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