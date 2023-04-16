Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 60'a yükselterek Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı.Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller; Enner Valencia penaltı ve Miguel Crespo'dan gelirken Ankaragücü'nün tek sayısı Ali Sowe'dan geldi.Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 31 golde imzası olan Enner Valencia ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu golcü, bu sezon penaltıdan 12 gol atarak Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'yi solladı.Enner Valencia, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/2008'den bu yana bir Süper Lig sezonun da en fazla penaltı golü atan oyuncu olan Mbaye Diagne'nin (2018/2019) rekorunu egale etti.