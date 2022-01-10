Enner Valencia, ligde 16 maç sonra ağları sarstı

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Enner Valencia, Süper Lig'de 16 maç aradan sonra gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, ligde 16 maç sonra ağları sarstı
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10 Ocak 2022 23:12
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.

Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.

Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.

Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.


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