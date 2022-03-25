Enner Valencia kriz yarattı!

Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kaptan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının şoku yaşanırken takımda Enner Valencia ve Sosa ile de kriz yaşandığı ortaya çıktı.



Gelen bilgilere göre Valencia, Konya maçı öncesinde antrenmanda sakatlık yaşadı.



Bunun üzerine yanına sağlık ekibi geldi. Ancak Ekvador'lu oyuncu kulüp doktorunu sert bir şekilde azarladı. Takvim'in haberine göre; bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal, Valencia'dan özür dilemesini istedi.



Ancak Valencia özür dilemedi. Jose Sosa da Ekvador'lu oyuncuya destek oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Valencia hem de Sosa Konya maçı kadrosuna alınmadılar.





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