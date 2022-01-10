Enner Valencia: "Kaybetme lüksümüz yok"

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Kaybetme lüksümüz yok'
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10 Ocak 2022 11:12
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en önemli silahı olan Enner Valencia, sakatlıktan dönmesinin ardından form tutmaya çalışıyor.

Tecrübeli oyuncu "Benim pozisyonumda rekabet yüksek ama formayı bırakmaya niyetim yok" dedi.

Takımın durumuyla ilgili de konuşan Valencia, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz. Yaşattığı hayal kırıklığına son vermek için artık galibiyet serisi yakalayarak tamamen ayağa kalkmamız gerekiyor." yorumunu yaptı. 

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