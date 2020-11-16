Enner Valencia kaç maç kaçıracak?

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Tedavisi devam eden Ekvadorlu futbolcunun Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.

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Enner Valencia kaç maç kaçıracak?
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16 Kasım 2020 11:23
Dünyada hızla yayılan koronavirüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor. Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Kovid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle 19 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi. Deplasmandaki Gençlerbirliği maçında ise oynayamayacak

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.



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