Enner Valencia, Jorge Jesus'a söz verdi

Süper Lig'de Fenerbahçe fırtınası eserken sarı-lacivertli takımda da bir isim adeta parlıyor. O da sezonun flaş ismi Enner Valencia...



32 yaşındaki krampon, son olarak Adana Demirspor mücadelesinde attığı 2 golle zafere büyük katkıda bulunurken, bu sezon 3 maçta da gol atma sevinci yaşadı.



Ekvadorlu forvetin dikkat çeken istatistiği ise bu 3 maçta da ikişer gol atması oldu.



Valencia, geçen sezon Süper Lig'in son maçında da (Yeni Malatya) 2 gol kaydetmişti. Usta krampon böylece ligde son 4 karşılaşmada tam 8 gol buldu.



"BÖYLE DEVAM EDECEĞİM"



Fenerbahçe 3 karşılaşma sonunda toplam 13 gol atarak bu alanda da zirveye yerleşirken Valencia, bunların 6'sına imza attı.



Tecrübeli futbolcunun bu sezon 1 de asisti bulunuyor. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un mücadele sonrası Ekvadorlu futbolcuyla bire bir görüşerek tebrik ettiği ve "Golü kokluyorsun, kaliteni gösteriyorsun. Sana çok inanıyorum" dediği bildirildi.



Sarı-lacivertli futbolcunun da "Gol attıkça daha da motive oluyorum. Güveniniz beni daha istekli yapıyor" cevabını verdiği kaydedildi.





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