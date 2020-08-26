Enner Valencia İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia İstanbul'a geldi.



22:40 sularında İstanbul'a inen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak.



Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.



Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.



Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.



KIZ KARDEŞİ KAÇIRILMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de kız kardeşi kaçırılan ve zor günler yaşayan Valencia'nın Fenerbahçe ve Türkiye'yi 'yeni bir başlangıç' olarak gördüğü kaydediliyor.



30 yaşındaki forvet oyuncusu, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giymişti. Valencia'nın şu anda bonservisi elinde bulunuyor.



FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ



Mert Hakan Yandaş

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Filip Novak

İsmail Yüksek

Barış Sungur

Mame Thiam

Sinan Gümüş

Jose Sosa

Mauricio Lemos

Enner Valencia



