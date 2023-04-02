Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında gerginlik!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk dakikasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında gerginlik!
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02 Nisan 2023 20:43
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin 45. saniyesinde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçeli Enenr Valencia ile Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 45. saniyedeki ikili mücadelenin ardından tartışma yaşadı.

Bu tartışmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Enner Valencia ile gerginlik yaşayan Tayyip Talha Sanuç'a tepki gösterdi.



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