Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin 45. saniyesinde gerginlik yaşandı.
Fenerbahçeli Enenr Valencia ile Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 45. saniyedeki ikili mücadelenin ardından tartışma yaşadı.
Bu tartışmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Enner Valencia ile gerginlik yaşayan Tayyip Talha Sanuç'a tepki gösterdi.
Fenerbahçeli Enenr Valencia ile Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, 45. saniyedeki ikili mücadelenin ardından tartışma yaşadı.
Bu tartışmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Enner Valencia ile gerginlik yaşayan Tayyip Talha Sanuç'a tepki gösterdi.
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