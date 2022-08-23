Enner Valencia ikişer ikişer sayıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia ikişer ikişer sayıyor
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23 Ağustos 2022 01:59
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Süper Lig'de Adana Demirspor karşılaşması öncesi 2 maçta 4 golü bulunan Valencia, Adana Demirspor'a karşı da 2 gol atmayı başardı.

Sezonun ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'a 2 gol atan ve geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesinde de aynı performansı gösteren Valencia, böylece 3 maç sonunda ligde 6 gol kaydetti.

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