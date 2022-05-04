Enner Valencia için resmi teklif geldi!

Fenerbahçe ile 1 yıl sözleşmesi kalan Enner Valencia'ya Meksika'dan iki kulüp resmen talip oldu.



32 yaşındaki Valencia'nın tekliflere sıcak baktığı ve menajeri Gonzalo Vargas'ın önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli yönetim ile masaya oturacağı belirlendi. Enner Valencia, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Meksika ekibi Tigres'te forma giyiyordu.



Başkan Ali Koç'un bu sezon performansında belirgin bir düşüş yaşanan ve kasım ayında 33 yaşına gidecek olan Valencia'nın ayrılığına soğuk bakmadığı belirtiliyor. 1.5 milyon Euro garanti ücreti olan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken sadece 4 gol atabildi.



3 AYDIR İLK 11'DEN UZAKTA



Bu sezon sakatlıkların etkisiyle düzenli olarak forma giyemeyen Enner Valencia, Serdar Dursun'un da yükselen formu sonrası ilk 11'deki yerini kaybetti.



Süper Lig'de son olarak 12 Şubat'ta Giresunspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de forma giyen tecrübeli yıldız yaklaşık 3 aydır 11'e uzak almış durumda.



AYRILIK İÇİN YEŞİL IŞIK YANABİLİR



Fenerbahçe yönetiminin Valencia'nın ilerlemiş yaşını, düşen form grafiğini ve yeni sezonda yabancı sayısının 11'e inecek olmasını dikkate alarak bu sürpriz ayrılığa izin vereceği belirtiliyor.



Sarı-Lacivertli yönetimin Valencia'dan bonservis beklentisinin olmadığı, Ekvadorlu yıldızın kalan maaşına karşılık sözleşmesini feshedilebileceği de ifade ediliyor.



