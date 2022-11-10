Enner Valencia için flaş itiraf!

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Enner Valencia için Ekvador Milli Takım Teknik Direktörü flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia için flaş itiraf!
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10 Kasım 2022 09:28
Enner Valencia, Fenerbahçe'de attığı golle adından söz etmeye devam ediyor.

Ekvador'un Arjantinli hocası Gustavo Alfaro, Enner Valencia konusunda Jesus'tan kopya çekeceğini söyledi.

Alfaro yaptığı açıklamada, "Enner, F.Bahçe'de iyi performans sergiliyor. Orada 2. forvet oynuyor. Burada da onu korumalıyım. Estrada ile birlikte oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 14 gol ve 4 asist yaptı.

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