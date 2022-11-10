Enner Valencia için flaş itiraf!

Enner Valencia, Fenerbahçe'de attığı golle adından söz etmeye devam ediyor.



Ekvador'un Arjantinli hocası Gustavo Alfaro, Enner Valencia konusunda Jesus'tan kopya çekeceğini söyledi.



Alfaro yaptığı açıklamada, "Enner, F.Bahçe'de iyi performans sergiliyor. Orada 2. forvet oynuyor. Burada da onu korumalıyım. Estrada ile birlikte oynayabilir." ifadelerini kullandı.



Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 14 gol ve 4 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ