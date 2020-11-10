Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konya yenilgisi sonrasında bazı oyuncularda düşüş olduğunu belirmiş ve milli aranın ardından 11'de değişikliğe gideceğinin sinyallerini verdi.



Düşüş gösteren oyunculardan birisi olan Valencia'nın haftalar ilerledikçe zorlandığı bunun sebebinin de sezon başında hiç idman görmemesi olduğu ifade edildi.



Fenerbahçe teknik ekibinin maçlarda 65. dakikadan sonra ciddi düşüş gösteren ve geri koşmakta zorlanan Valencia'nın yüzde 60 kapasite ile oynadığını Bulut'a rapor ettiği belirtiliyor. Valencia için özel kondisyon programının da uygulandığı gelen haberler arasında.



