Enner Valencia gözünü Olympiakos'a dikti

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda yıldızlarından Enner Valencia, gözünü Olympiakos'a dikti. Tecrübeli futbolcu, hızıyla Olympiakos'un yavaş stoperlerini avlamayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia gözünü Olympiakos'a dikti
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30 Eylül 2021 10:54
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Ekvadorlu yıldız, Hatayspor maçında yaptığı iki asistle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Enner Valencia, şimdi de gözüne Olympiakos'u kestirdi.

Tecrübeli oyuncu, savunma arkası koşularıyla Yunan ekibinin yavaş stoperlerine karşı üstünlük kurmayı planlıyor. Valencia ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak. 

 

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