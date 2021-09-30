Enner Valencia gözünü Olympiakos'a dikti

Ekvadorlu yıldız, Hatayspor maçında yaptığı iki asistle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Enner Valencia, şimdi de gözüne Olympiakos'u kestirdi.Tecrübeli oyuncu, savunma arkası koşularıyla Yunan ekibinin yavaş stoperlerine karşı üstünlük kurmayı planlıyor. Valencia ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.