Enner Valencia: 'Gollerimle görevimi yapmak istiyorum'

Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü oyuncusu olan ve çıktığı 5 resmi maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Enner Valencia, Sivasspor ve Frankfurt'a karşı gol atamamıştı.Ülkesi Ekvador Milli Takımı'ndan geç ve yorgun dönen 31 yaşındaki yıldız, Başakşehir karşısında bu özlemine son vermek istiyor.Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Enner Valencia,ifadelerini kullandı.Sezona müthiş başlayan Ekvadorlu oyuncu, Frankfurt karşısında bir kez daha izleyenleri mest etti. Yıldız isim, hücumda buluştuğu her topla rakiplerini peşine takarken, Fenerbahçe'nin en fazla hava topu alan (4), en fazla faulle durdurulan (3), en fazla şut deneyen (3) oyuncusu oldu. Pereira, Valencia'yı özel olarak tebrik etti.