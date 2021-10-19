Enner Valencia: 'Genç futbolcular için kötü yorumlar faydasız'

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, milli takımdaki oyuncular için yapılan yorumları eleştirdi.



Genç futbolcular için yapılan eleştirilerin faydasız olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Çok tecrübeli, çok yetenekli takım arkadaşlarım oldu. Tecrübelerimi genç futbolcularla paylaşmaya çalışıyorum. Milli takımda yer alan oyuncularla, özellikle genç olanlarla ilgili yorum yaparken biraz daha ölçülü konuşulması gerekiyor. Kötü yorumların onlara bir faydası olduğunu düşünmüyorum." dedi.



Sol forvet bölgesinde oynamasıyla ilgili de konuşan Valencia, "Bolivya'ya karşı oynanan maçta hocamız bana, "Solda oynamanda problem olur mu?" diye sordu. Ben de "Hayır, oynarım" diye yanıt verdim. Fenerbahçe'de de bu bölgede oynadım. Hücum bölgesinde her yerde oynarım, bu benim için bir problem olmaz." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO