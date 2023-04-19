Enner Valencia, Fenerbahçe efsanelerini geçmek üzere

Fenerbahçe'de tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, Başakşehir maçına üçlü rekor için çıkıyor. Valencia, geride kalan haftalarda 27 kez fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'nin iki efsanesinin peşine takıldı.



Ekvadorlu'nun şu an sarı-lacivertlilerdeki toplam gol sayısı 57; bu sayı Oğuz Çetin'le eşit. Valencia bir gol atarsa efsane kaptanı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 7. oyuncusu olacak. Valencia'nın diğer hedefi ise Alex de Souza.



ALEX DE SOUZA VE AYKUT KOCAMAN



33 yaşındaki futbolcu, iki kez ağları sarsarsa 28 gollü (2010-11) Alex'i geçip Fenerbahçe adına bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak. Kanarya'nın bir sezonda en fazla gol atan ismi ise 29 golle Aykut Kocaman; yani Valencia bugün 'hat-trick' yaparsa bir başka tarih yazabilir.





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