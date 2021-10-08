Enner Valencia, Ekvador'da tarihe geçti

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 10. maçında Ekvador, sahasında Bolivya'yı konuk etti.



Monumental Banco Pichincha Stadı'nda oynanan maçı Ekvador 3-0 kazanırken maçın yıldızı Fenerbahçeli Enner Valencia oldu.



14. dakikada Estrada ile öne geçen Ekvador'da Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle sakoru 3-0'a çıkardı ve takımının galibiyete taşıyan isim olmayı başardı.



Valencia maçta 64 dakika görev yaparken yerini Joshimar Rojas Lopez'e bıraktı.



2 dakikada 2 gol atan Enner Valencia, Ekvador'da 33 gole ulaşarak, ülke tarihinin en skorer ismi oldu.



Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve puan kaybeden Uruguay'ın üzerinde üçüncü sıraya yükseldi.



