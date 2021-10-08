Enner Valencia, Ekvador'da tarihe geçti

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme grubunda Ekvador, sahasında Bolivya'yı 3-0 yenerken Enner Valencia 2 golle yıldızlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enner Valencia, Ekvador'da tarihe geçti
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08 Ekim 2021 08:42
Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 10. maçında Ekvador, sahasında Bolivya'yı konuk etti.

Monumental Banco Pichincha Stadı'nda oynanan maçı Ekvador 3-0 kazanırken maçın yıldızı Fenerbahçeli Enner Valencia oldu.

14. dakikada Estrada ile öne geçen Ekvador'da Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle sakoru 3-0'a çıkardı ve takımının galibiyete taşıyan isim olmayı başardı.

Valencia maçta 64 dakika görev yaparken yerini Joshimar Rojas Lopez'e bıraktı.

2 dakikada 2 gol atan Enner Valencia, Ekvador'da 33 gole ulaşarak, ülke tarihinin en skorer ismi oldu.

Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve puan kaybeden Uruguay'ın üzerinde üçüncü sıraya yükseldi.


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