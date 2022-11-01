Enner Valencia, Ekvador'da gündem oldu

Ekvador basını, Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki maçına kulübede başlayıp, oyuna girdikten sonra golünü atan Enner Valencia'yı manşetlere taşıdı.



Valencia'nın performansıyla Hocası Jesus'u ikna ettiğini ve sürekli takımda yer bulmaya başladığını hatırlatan Ekvador basını, "Takımın hücumunda çok iyi işler çıkartarak hocasının güvenine iyi bir karşılık verdi. Ekvador kaptanı her 88 dakikada 1 gol atma başarısıyla, Türkiye Süper Ligi'nin ortalamasını aştı" yorumunu yaptı.



EKVADOR'UN KADERİ



TSNA. COM ise Valencia'nın Dünya Kupası öncesi bir analiz haberini yayınladı. Fenerbahçe'de forma giyen oyuncunun bir ülkenin kaderini sırtladığı hatırlatılan haber-analizde, "Ekvador tarihinin ikinci Valencia'sı. Antonio Valencia'nın emekli olmasından sonra Enner Valencia, milli takıma en büyük onurları yaşatma görevini üstlendi" denildi.





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