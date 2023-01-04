Enner Valencia, derbiyi bekliyor!

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Kadıköy'deki Galatasaray derbisine saklandığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, derbiyi bekliyor!
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04 Ocak 2023 12:51
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Hatayspor karşılaşması öncesi dizindeki sorun sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarılan Enner Valencia, dünkü Antalyaspor deplasmanına götürülmedi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un risk almak istemediği Valencia, İstanbul'da kalarak çalışmalarına devam etti. Tecrübeli forvetin, Kadıköy'deki Galatasaray derbisine saklandığı öğrenildi. 

 
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