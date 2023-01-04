Fenerbahçe'de Hatayspor karşılaşması öncesi dizindeki sorun sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarılan Enner Valencia, dünkü Antalyaspor deplasmanına götürülmedi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un risk almak istemediği Valencia, İstanbul'da kalarak çalışmalarına devam etti. Tecrübeli forvetin, Kadıköy'deki Galatasaray derbisine saklandığı öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un risk almak istemediği Valencia, İstanbul'da kalarak çalışmalarına devam etti. Tecrübeli forvetin, Kadıköy'deki Galatasaray derbisine saklandığı öğrenildi.