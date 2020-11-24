Enner Valencia derbiye yetişmiyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, koronavirüs sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia derbiye yetişmiyor
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24 Kasım 2020 13:17
Yıldız futbolcu Milli görev için ülkesi Ekvador'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Valencia'ya yapılan son testte de sonuç değişmemişti. 31 yaşındaki futbolcu bugün bir kez daha teste girecek. Eğer sonuç negatif çıkarsa, İstanbul'a gelecek. Ancak burada da 5 günlük izolasyon altında olması gerekecek. Bu nedenle Enner Valencia, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbide de takımdaki yerini alamayacak.



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