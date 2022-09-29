Enner Valencia derbide bir ilki arayacak

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Fenerbahçe kariyerindeki derbilerde skor katkısı yapamama durumunu Beşiktaş maçında atlatmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia derbide bir ilki arayacak
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29 Eylül 2022 09:44
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de kuşkusuz en büyük koz Enner Valencia olacak. Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu forvet 5 maçta attığı 7 golle tartışmasız Süper Lig'e şu ana kadar damgasını vurdu.

VARLIK GÖSTEREMEDİ

Ancak Enner Valencia'nın Sarı- Lacivertli formayla daha önceki derbi maçlarda ortaya koyduğu performans ve istatistikler canları sıkıyor. Geride bıraktığımız iki sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapan Valencia ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Üstelik Fenerbahçe de bu derbilerden galibiyet çıkaramadı.

90 DAKİKA OYNADI AMA...

32 yaşındaki forvet 2020-2021 sezonunun 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini Covid-19 testi pozitif olduğu için kaçırmıştı. 31. haftada 1-1 biten derbide ise 75 dakika oynamasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon 17. haftada 2-2 biten derbide 1 dakika süre alan Enner Valencia, 36. haftada 1-1 biten derbide ise 20 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'a karşı 2020-21 sezonunun 3. haftasında 0-0 biten derbide 90 dakika görev yaptı.

FORMA GİYEMEMİŞTİ

24. haftada Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta ise 63 dakikada tabelaya etki edemedi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı derbide kadro olmayan Valencia, ikinci devrede 2-0 kazanılan maçta da kulübede oturdu. Yıldız futbolcu bu büyük hasrete pazar günü son vermeyi hedefliyor.

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