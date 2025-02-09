Enner Valencia'dan Kenny Arroyo'ya övgü

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'dan Kenny Arroyo'ya övgü
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09 Şubat 2025 10:40
Son güncelleme 09 Şubat 2025 10:51

Brezilya'da Internacional forması giyen eski Fenerbahçe oyuncusu Enner Valencia, Beşiktaş'a transfer olan vatandaşı Keny Arroyo için ülke basınına değerlendirmelerde bulundu.

Valencia, 18 yaşındaki oyuncunun karakter olarak çok sakin ve düzgün bir insan olduğunu ifade ederek, "Çok yetenekli bir oyuncu. Kendisiyle biraz konuştum ve ona İstanbul konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok şükür güzel ayrıldım ve orada halâ birçok arkadaşım var. Nerelerde kalabileceği yönünde tavsiyelerde bulundum, çünkü ben Beşiktaş'ın antrenman sahasına iki dakika uzaklıkta yaşıyordum" dedi. 

"TARAFTAR ONA BAYILACAK"

Arroyo'ya ne gibi tavsiyelerde bulunduğu sorulan Valencia, "Türkiye'de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny'nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı. 

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