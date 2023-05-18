Enner Valencia'dan gol sözü!

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, son maçlarda suskun kalan Enner Valencia'ya derbide goller beklediğini iletti. Ekvadorlu yıldız da hocasına gol sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'dan gol sözü!
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18 Mayıs 2023 08:53
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 09:01
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun kaldı.

Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ona güvendiğini belirterek Trabzonspor derbisinde goller beklediğini söyledi. Valencia'nın da gol sözü verdiği gelen haberler arasında. 

 
 

 

 

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