Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun kaldı.
Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı.
Teknik direktör Jorge Jesus ona güvendiğini belirterek Trabzonspor derbisinde goller beklediğini söyledi. Valencia'nın da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.
Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı.
Teknik direktör Jorge Jesus ona güvendiğini belirterek Trabzonspor derbisinde goller beklediğini söyledi. Valencia'nın da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.