Enner Valencia'dan Fenerbahçe'yi endişelendiren haber

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızının milli takım dönüşü yine geç kalacak olması Trabzonspor maçında kadroda olmasını zor duruma sokuyor.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Enner Valencia'dan Fenerbahçe'yi endişelendiren haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2021 08:51
Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Enner Valencia ile ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Pereira'nın Valencia ile konuştuktan sonra ilk 11 durumunu değerlendireceği öğrenildi.

"12-13 SAAT UÇUYOR, OYNUYOR"

Kısa bir süre önce Fenerbahçeli Enner Valencia'nın bu performansını değerlendiren Volkan Demirel "Enner Valencia 12-13 saat uçuyor, maç oynuyor ve geri geliyor yine oynuyor. Demek kendine bakıyor. Takım oyuncusu, iyi işler yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.