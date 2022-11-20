Enner Valencia: "Daha fazlası da olacak!"

Açılış maçında Katar'a 2 gol atan Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia: 'Daha fazlası da olacak!'
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atan Enner Valencia, mücadelenin ardından açıklamalarda bulkundu.

Enner Valencia, "Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlular'a teşekkür ediyor. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz." dedi.

33 yaşındaki yıldız, "Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR GOLDÜ, İNKAR EDEMEM"

2 golüyle ilgili konuşan Valencia, "Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador11002023
2Hollanda00000000
3Senegal00000000
4Katar100102-20
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