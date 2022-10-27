Enner Valencia: 'Bizim için çok zor'

Ekvador'un Senegal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından Enner Valencia açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan ve turnuvaya veda etmelerini değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" dedi.



Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı.



Katar'a iki, Hollanda'ya bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.



