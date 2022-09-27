Beşiktaş derbisinde gözler Fenerbahçe'nin golcülerinde olacak. Teknik Direktör Jorge Jesus'un forvetleri Enner Valencia ile Michy Batshuayi, derbide bir ilki başarmak istiyor.



Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi, Türkiye'de henüz derbide gol atmayı başaramadı. Fener'de 3. sezonunu geçiren Valencia'nın da Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı golü bulunmuyor. İki forvet de bu şanssızlığına son vermenin peşinde.



"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"



Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve ligde attığı 7 golle sarı-lacivertli takımın en golcü ismi olan Valencia, "Beşiktaş ile zorlu bir maç oynayacağız, ancak biz kendimize inanıyoruz. Beşiktaş derbisini kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Gol atmak forvet oyuncularını ekstra motive ediyor. Attığım gollerle iyi bir başlangıç yaptım. Beşiktaş derbisinde gollerimi sürdürmek istiyorum. Performans anlamında çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.



"KALİTEMİZLE SONUCA GİDECEĞİZ"



Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ise, "Bizi zor bir atmosfer bekliyor. Ancak ben ve arkadaşlarım bu tip durumlara alışkınız. Yüzde yüzümüzle sahada olacağız. Galibiyete yakın taraf biziz. Kalitemizle sonuca gideceğiz" diye konuştu.





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