Enner Valencia, Avrupa'nın zirvesine yerleşti

Şu ana kadar hem takım hem de bireysel anlamda taraftarlarını çok mutlu eden bir performans sergileyen Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.



AVRUPA'DA ZİRVEYE YERLEŞTİ



Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Ekvadorlu forvet 5 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Valencia sadece gol anlamında değil, bitiricilik konusunda da kariyer zirvesini yaşıyor. Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de girdiği pozisyonların yüzde 53,8'ini gole çevirmeyi başardı. Valencia böylece Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 3 gol atan hücum oyuncuları dikkate alındığında zirveye çıkmayı başardı.



Ekvadorlu yıldız, Avrupa'nın çok önemli isimlerini de solladı. Valencia'nın ardından yüzde 50 bitiricilik yüzdesi olan Beto, Gonzalez ve Dolgov yer alıyor. Sezona fırtına gibi giren Haaland yüzde 40,7'lik bitiricilik oranıyla 8. sırada yer alabildi. Neymar ise yüzde 39,1'le 9. oldu.





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