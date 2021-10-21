Enner Valencia, Avrupa'da 5. golünü attı

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ağlarını sarstı ve bu sezon 5 gole ulaştı.



Play-off'ta HJK Helsinki karşısında hat-trick yapan Valencia, Royal Antwerp karşısında da 2 gol kaydetti.



Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 5 kez gol sevinci yaşadı.



PENALTI KAÇTI



Fenerbahçe, mücadele 1-1 devam ederken bir penaltıdan yararlanamadı.



32. dakikada hızlı gelişen atakta Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.



Müsabakanın hakemi önce maçı devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurarak pozisyonu izledi ve daha sonrasında penaltı kararı verdi.



36. dakikada topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.





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