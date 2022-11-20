Enner Valencia attı, VAR'dan döndü!

Katar ile Ekvador arasındaki Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia'nın golü VAR'dan döndü.

Enner Valencia attı, VAR'dan döndü!
Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı.

Ancak VAR incelemesinin ardından tecrübeli yıldızın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığı pozisyon çok tartışıldı. Dakikalar geçtikten sonra yarı otomatik ofsayt sisteminin belirlediği görüntü ekranlara getirildi.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador11002023
2Hollanda00000000
3Senegal00000000
4Katar100102-20
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