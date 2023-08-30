Enner Valencia attı Internacional turladı

Fenerbahçe'den ayrılıp Internacional'e transfer olan Enner Valencia yeni takımını Libertadores Kupası'nda taşımaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Enner Valencia attı Internacional turladı
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30 Ağustos 2023 11:26
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional'e imza atmıştı. Enner Valencia ligde iyi bir başlangıç yapamasa da Libertadores'te takımını sırtlamaya devam ediyor.

Libertadores çeyrek finalinde Bolivar ile eşleşen Internacional, ilk maçı deplasmanda Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazanıp avantajı ele geçirmişti.

VALENCIA YARI FİNALİ GETİRDİ

Enner Valencia rövanş maçında da takımını sırtlayan isim oldu. Mücadelenin 11. ve 60. dakikalarında sahneye çıkan yıldız oyuncu, attığı iki golle takımının maçı 2-0 kazanıp yarı finale yükselmesinde kilit rolde oynadı.

11 MAÇA ÇIKTI

Internacional formasıyla 11 resmi maça çıkan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı. Ekvadorlu santrfor bu gollerin hepsini Libertadores'de attı. 

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