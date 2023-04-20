Enner Valencia atmış kadar oldu

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Başakşehir maçında ağları sarsamasa da neredeyse gol atmış kadar katkı verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia atmış kadar oldu
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20 Nisan 2023 12:55
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, dün Başakşehir maçını boş geçti. Ancak Enner Valencia, ağları sarsamasa da neredeyse gol atmış kadar katkı verdi.

Maçta eşitliği sağlayan pozisyonda soldan ceza sahasına girip kale dibine kadar gelip topu ortaya çeviren isim Valencia'ydı. Tecrübeli oyuncu, adeta atağı tek başına sürükleyerek golün hazırlanmasında büyük pay sahibi oldu. Valencia, ikinci golde ise yine pozisyonun içinde yer aldı, hava topu mücadelesinde savunmanın atağı uzaklaştırmasını önledi, Pedro önüne düşen topu ikinci denemesinde ağlara gönderdi. 

 
 

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