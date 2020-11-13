Enner Valencia ateş şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador'un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı.

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Enner Valencia ateş şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldı
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13 Kasım 2020 00:08
Fenerbahçeli Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador'un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada Ekvador Milli Takım kadrosunda bulunan Valencia'nın sabah saatlerinde ateş şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Henüz koronavirüs olup olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Valencia'nın durumunun takip edildiği ve her ihtimale karşı kadronun dışında tutulduğu ifade ediliyor.




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