Enner Valencia, Alex ile yarışıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia gollerine devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcu Gaziantep deplasmanında ağları 2 kez sarsarak takımını zirve yarışında tuttu.Enner Valencia, Gaziantep FK maçında attığı 2 gol ile Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 43'e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en golcü 13'üncü futbolcu olan Valencia, 8 gol daha atması halinde ismini ilk 10'a yazdıracak. 10'uncu sırada Fenerbahçe formasıyla 50 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Fernandao bulunuyor. Bu listesinin zirvesinde ise attığı 171 gol ile Alex de Souza yer alıyor.Fenerbahçe forması ile fileleri havalandıran en golcü isimler şöyle:Alex de Souza: 171Aykut Kocaman: 160Semih Şentürk: 87Elvir Boliç: 76Moussa Sow: 75Tuncay Şanlı: 74Oğuz Çetin: 57Mert Nobre: 55Tanju Çolak: 54Fernandao: 50Serhat Akın: 49Bülent Uygun: 4833 yaşındaki Enner Valencia, 2022-23 sezonunun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayı 26 kez giydi. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 4 tane de asist yaptı. Attığı gollerin 15 tanesini Süper Lig maçlarında kaydeden Valencia, ligde maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.2022-23 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve bu performansını sürdüren Enner Valencia şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna imza attı. Bu sezonun geride kalan bölümünde forma giydiği 26 maçta 17 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Meksika ekibi Tigres'te 15 gollük performans sergilemişti.Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Enner Valencia, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.