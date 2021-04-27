Enner Valencia: "Alanyaspor maçında iyi sonuç alacağız"

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Alanyaspor maçı öncesinde konuştu. İşte Enner Valencia'nın açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Alanyaspor maçında iyi sonuç alacağız'
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27 Nisan 2021 18:11
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Ener Valencia, Alanyaspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Son dönemde daha iyi olmasının sorulması üzerine Enner Valencia "Kaleye daha yakın oynuyorum ve skora katkı sağlıyorum. O bölgede oynamayı seviyorum. İleride oynadığım için son maçta 2 golle takıma katkı yaptım." dedi.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Enner Valencia "Şampiyonlukta bizim ne yapacağımız önemli. 5 maçta en iyisini kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun oyun sistemi hakkında da konuşan Valencia "Erol Hoca ile farklı oynuyorduk, Emre ile beraber büyük kulübe layık olmaya çalışıyoruz. İyi şekilde gideceğimizi umuyorum." dedi.

Alanyaspor maçına da değinen Enner Valencia "Alanyaspor maçında iyi bir sonuç alacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



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