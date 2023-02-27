Enner Valencia: 3; Fenerbahçe: 1

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia ile görüşmeler sürüyor.



Şu anda Fenerbahçe dışında hiçbir kulüple resmi temasta bulunmayan Valencia, sarı-lacivertli takımda kalmak istiyor.



Valencia 3 yıllık sözleşme talep ediyor. 33 yaşında olan tecrübeli forvet 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek böyle bir kontrat süresi düşünüyor.



Valencia, 2026'daki Dünya Kupası'nda da yer almayı hedefliyor.



KULÜP TARİHİNDE ÖZEL BİR YERİ VAR



Valencia, kulüp tarihinde kendisine şimdiden özel bir yer kazandı. Alex de Souza, Pierre Van Hooijdonk ve Elvir Bolic'ten sonra ligde bir sezonda 20 barajını geçen 4. oyuncu olan 33 yaşındaki yıldız, tarihi bir başarı elde etti. Başarılı forvet aynı zamanda kulüp tarihinde Alex de Souza, Moussa Sow ve Elvir Bolic'ten sonra en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.



