Enner Valencia 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, Gaziantep FK karşılaşmasıyla ilk 11'e geri dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia 11'e dönüyor
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15 Ocak 2023 10:21
Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Dünya Kupası'na kadar sarı-lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti.

Ekvadorlu forvet, Gaziantep FK maçında skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.

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