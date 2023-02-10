Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu verdi!

Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu veren itfaiyeci: Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 89 saat sonra enkazdan sağ çıkardığı Yiğit Akar'a botunu veren itfaiyeci Burak Demirören, meslektaşlarının verdiği botu giyip yeniden arama kurtarma çalışmalarına katıldı.



Demirören'in İslahiye'deki çalışmalar sırasında ekibiyle 5. kişiye canlı şekilde ulaştığı öğrenildi.



Bu sırada AA muhabirine konuşan Demirören, Yiğit'in sesini öğle saatlerinde duyduklarını hatırlattı.



"Onun istediği bot olsun"



Sahada Zonguldak AFAD ile çalıştıklarını anlatan Demirören, "6,5 saattir enkazdayız. Sesini duyunca ne istiyorsun dedik. Bot istediğini söyledi. Enkazdan çıkarınca ben de seve seve botumu çıkardım. Onun istediği bot olsun." dedi.



Konuşmasına gülümseyerek "zaten ayakkabılarını da aldı gitti" diye devam eden Demirören, şöyle konuştu:



"Depremden 1,5 saat sonra Ereğli'den yola çıktık. 4 gün olmuş, artık bizde zaman kavramı yok. Uyku, yemek aklımıza bile gelmiyor. Az önce arkadaşlara 'Bugün günlerden ne?' diye sordum. Onu çıkarıp sağ gördüğümüzde tüm yorgunluğu attık. Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz. Yeniden güzel haberler vermek istiyoruz."



Daha sonra meslektaşlarının getirdiği farklı bir botu giyen Demirören, sevincini diğer itfaiyecilerle sarılarak paylaştı.



Mutluluğu gözlerine yansıyan Demirören, daha sonra enkaz alanına dönerek arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.





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