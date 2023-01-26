ENKA kazandı, Galatasaray mağlup oldu

Su topunda LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final ilk maçlarında ENKA sahasında kazanırken, Galatasaray deplasmanda kaybetti.
ENKA, evinde Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'i ağırladı. Rakibini 14-8 yenen ENKA, rövanş için avantaj yakaladı.
Galatasaray ise Yunanistan deplasmanında GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
ENKA, evinde Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'i ağırladı. Rakibini 14-8 yenen ENKA, rövanş için avantaj yakaladı.
Galatasaray ise Yunanistan deplasmanında GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
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