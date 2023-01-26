ENKA kazandı, Galatasaray mağlup oldu

Su topunda LEN Erkekler Challenger Kupası'nda ENKA sahasına kazanırken Galatasaray ise mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ENKA kazandı, Galatasaray mağlup oldu
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26 Ocak 2023 00:10
Su topunda LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final ilk maçlarında ENKA sahasında kazanırken, Galatasaray deplasmanda kaybetti.

ENKA, evinde Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'i ağırladı. Rakibini 14-8 yenen ENKA, rövanş için avantaj yakaladı.

Galatasaray ise Yunanistan deplasmanında GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.

Bu karşılaşmaların rövanşları, 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

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