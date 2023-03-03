ENKA, İspanya deplasmanında mağlup

Su topunda LEN Challenger Kupası yarı final ilk maçında ENKA, deplasmanda İspanya'nın CN Teressa ekibine 15-12 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ENKA, İspanya deplasmanında mağlup
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03 Mart 2023 00:00
Su topunda LEN Challenger Kupası yarı final ilk maçında ENKA, deplasmanda İspanya'nın CN Teressa ekibine 15-12 kaybetti.

Terrassa şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 5-1 önde tamamladı. ENKA, ikinci periyotta farkı indirse de CN Teressa üstünlüğünü korudu: 9-7.

Üçüncü periyotta ENKA, rakibini yakaladı ve son çeyreğe 11-11'lik beraberlikle girildi. Son periyotta tekrar üstünlüğü ele geçiren CN Teressa, havuzdan 15-12 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

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