ENKA, İspanya deplasmanında mağlup

Su topunda LEN Challenger Kupası yarı final ilk maçında ENKA, deplasmanda İspanya'nın CN Teressa ekibine 15-12 kaybetti.
Terrassa şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 5-1 önde tamamladı. ENKA, ikinci periyotta farkı indirse de CN Teressa üstünlüğünü korudu: 9-7.
Üçüncü periyotta ENKA, rakibini yakaladı ve son çeyreğe 11-11'lik beraberlikle girildi. Son periyotta tekrar üstünlüğü ele geçiren CN Teressa, havuzdan 15-12 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Terrassa şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 5-1 önde tamamladı. ENKA, ikinci periyotta farkı indirse de CN Teressa üstünlüğünü korudu: 9-7.
Üçüncü periyotta ENKA, rakibini yakaladı ve son çeyreğe 11-11'lik beraberlikle girildi. Son periyotta tekrar üstünlüğü ele geçiren CN Teressa, havuzdan 15-12 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ