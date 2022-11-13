ENKA Avrupa'da çeyrek finali garantiledi

ENKA, Bosna Hersek ekibi VK Invictum'u mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ENKA Avrupa'da çeyrek finali garantiledi
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13 Kasım 2022 01:37
Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ENKA, C Grubu ikinci maçında Bosna Hersek ekibi VK Invictum'u 19-6 yendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan ikinci karşılaşmasını da kazanan ENKA, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

İlk maçında Slovakya temsilcisi SKP Kosice'yi 22-10 mağlup eden ENKA, gruptaki son karşılaşmasını yarın Bosna Hersek'in VK Banja Luka takımıyla karşı karşıya gelecek.

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