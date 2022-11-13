ENKA Avrupa'da çeyrek finali garantiledi

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ENKA, C Grubu ikinci maçında Bosna Hersek ekibi VK Invictum'u 19-6 yendi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan ikinci karşılaşmasını da kazanan ENKA, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
İlk maçında Slovakya temsilcisi SKP Kosice'yi 22-10 mağlup eden ENKA, gruptaki son karşılaşmasını yarın Bosna Hersek'in VK Banja Luka takımıyla karşı karşıya gelecek.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan ikinci karşılaşmasını da kazanan ENKA, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
İlk maçında Slovakya temsilcisi SKP Kosice'yi 22-10 mağlup eden ENKA, gruptaki son karşılaşmasını yarın Bosna Hersek'in VK Banja Luka takımıyla karşı karşıya gelecek.
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