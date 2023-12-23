Enis Destan: "Pozisyonları değerlendiremedik"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enis Destan: 'Pozisyonları değerlendiremedik'
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23 Aralık 2023 21:22
Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sırasında duyulan şehit haberlerine değinerek sözlerine başlayan Enis, "Maçtan sonra acı bir haber aldık. Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

Daha sonra maç hakkında konuşan genç oyuncu, "Maça gelecek olursak; ikinci yarı birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Hafta içinde bunlara çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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